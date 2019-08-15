Алексей Воробьев посвятил предавшей его девушке песню

«Если на свете одна девушка. Она клялась мне в вечной любви, а я в ответ обещал быть ей верным. Однако отношения на расстоянии оказались очень непростым испытанием. В результате она не сдержала свое слово. Ее имени, даже спустя столько лет, никто не узнает, и это к лучшему», - приводит слова Алексея Воробьева «СтарХит».





Совсем недавно улеглись слухи после расставания Алексея Воробьева с певицей Викторией Дайнеко. Впрочем, пара сумела остаться друзьями, а сам актер отзывается о своей бывшей пассии лишь в положительном ключе. А вот одну из своих лирических композиций под названием «Я просто хочу приехать» артист посвятил девушке, называть имя которой не хочет. По словам Воробьева, эта девушка в свое время клялась ему в вечной любви, но предала.