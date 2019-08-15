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Ученые подтвердили, что человек может дышать под водой

Ученые провели исследования, подтверждающие, что люди способны дышать под водой. Ими была создана жидкая среда, спасающая новорожденных, страдающий респираторными расстройствами.
Ученые подтвердили, что человек может дышать под водой

В составе воды недостаточно растворенного кислорода. Легкие человека извлекают газ из воздуха, но не могут вытягивать его в необходимом количестве из большей части жидкостей. Эксперименты в области дыхания человека в воде начались в начале прошлого века. Учеными были найдены вещества, состоящие из фтора и углерода и сопротивляющиеся реактивным соединениям урана. У этих химических элементов поглощающая способность кислорода и диоксида углерода больше, чем у крови.

Первые опыты с животными в PFC показали, что они могут там дышать, однако спустя время у них наблюдался синдром респираторного расстройства. Затем был поднят вопрос о лечении жидкой вентиляцией недоношенных детей с заболеваниями дыхательных путей, которым иные способы лечения не дали результатов. Легкие детей были частично наполнены раствором, после чего у них наблюдались улучшения. Однако все же младенцы скончались. Другая исследовательская команда провела жидкую вентиляцию PFC у 13 недоношенных младенцев с больными легкими, не ожидающими выздоровления. Такой способ лечения привел к нормализации состояния большинства больных. В результате восемь детей выжили.

Однако эти исследования применимы пока только для стабилизации легких у новорожденных. Предположительно, жидкое дыхание может стать защитником для астронавтов от силы тяжести и предотвратить погружение глубоководных дайверов, однако для начала необходимо создать новую жидкую среду, так как PFC для этого не годится.



 
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Наука
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 13:43

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