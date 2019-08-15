Ученые подтвердили, что человек может дышать под водой





В составе воды недостаточно растворенного кислорода. Легкие человека извлекают газ из воздуха, но не могут вытягивать его в необходимом количестве из большей части жидкостей. Эксперименты в области дыхания человека в воде начались в начале прошлого века. Учеными были найдены вещества, состоящие из фтора и углерода и сопротивляющиеся реактивным соединениям урана. У этих химических элементов поглощающая способность кислорода и диоксида углерода больше, чем у крови.Первые опыты с животными в PFC показали, что они могут там дышать, однако спустя время у них наблюдался синдром респираторного расстройства. Затем был поднят вопрос о лечении жидкой вентиляцией недоношенных детей с заболеваниями дыхательных путей, которым иные способы лечения не дали результатов. Легкие детей были частично наполнены раствором, после чего у них наблюдались улучшения. Однако все же младенцы скончались. Другая исследовательская команда провела жидкую вентиляцию PFC у 13 недоношенных младенцев с больными легкими, не ожидающими выздоровления. Такой способ лечения привел к нормализации состояния большинства больных. В результате восемь детей выжили.Однако эти исследования применимы пока только для стабилизации легких у новорожденных. Предположительно, жидкое дыхание может стать защитником для астронавтов от силы тяжести и предотвратить погружение глубоководных дайверов, однако для начала необходимо создать новую жидкую среду, так как PFC для этого не годится.