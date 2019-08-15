Западные эксперты в восторге от высокоточного Куб-БЛА от создателей Ак-47

«Высокоточный беспилотный летательный аппарат прибывает в течение получаса со скоростью 130 км/ч. Комплекс способен доставить снаряд к цели вне зависимости от рельефа местности или уровня скрытности цели. Это очень точное оружие, бороться с которым традиционным средствам ПВО очень сложно», - рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, назвав новинку первым шагом к принципиально новым подходам к ведению боевых операций.





Как утверждают представители компании, представленный комплекс с летательным аппаратом сегодня являются перспективным направлением для развития беспилотных бортовых систем. На эту новинку уже отреагировали американские эксперты, которые дали беспилотнику от создателей Ак-47 довольно высокую оценку. Больше всего восхищения у специалистов вызывает способность нового беспилотника-камикадзе наносить удары по удаленным наземным целям. Аппарат способен доставить боевой снаряд к вручную заданным координатам, после чего осуществляет сброс.