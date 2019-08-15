Екатерина Архарова будет рожать своего первенца в Москве

Екатерина Архарова с мужем Артёмом Илясовым мечтали стать родителями и прибегли к процедуре ЭКО. Первенец появится на свет уже через две недели. «Отлично себя чувствую. Я прибавила в весе 12 килограмм. Это немного, но живот заметно увеличился. Заключили договор с московской клиникой на ведение и сами роды. Это дешевле, нежели по отдельности». Для пары это будет первый ребенок. Архарова давно мечтала стать мамой, но никак не получалось забеременеть. Когда стало известно, что ей всё-таки удалось это сделать с помощью ЭКО, семейство приняло решение не афишировать сразу такое событие.С 2014 по 2015 год актриса была замужем за Маратом Башаровым, но пара распалась из-за избиений с его стороны. С новым избранником Архарова познакомилась в 2017 году и появилась с ним на премии «Кинотавр». Ильясов работает в ресторанном бизнесе управляющим, а брак с актрисой стал для него первым.