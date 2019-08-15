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Екатерина Архарова будет рожать своего первенца в Москве

44-летняя Екатерина Архарова поделилась подробностями, где пройдут роды первенца. За две недели до пополнения актриса дала небольшое интервью для издания СтарХит, признавшись, что выбрала местом рождения Москву.
Екатерина Архарова будет рожать своего первенца в Москве

Екатерина Архарова с мужем Артёмом Илясовым мечтали стать родителями и прибегли к процедуре ЭКО. Первенец появится на свет уже через две недели. «Отлично себя чувствую. Я прибавила в весе 12 килограмм. Это немного, но живот заметно увеличился. Заключили договор с московской клиникой на ведение и сами роды. Это дешевле, нежели по отдельности». Для пары это будет первый ребенок. Архарова давно мечтала стать мамой, но никак не получалось забеременеть. Когда стало известно, что ей всё-таки удалось это сделать с помощью ЭКО, семейство приняло решение не афишировать сразу такое событие.

С 2014 по 2015 год актриса была замужем за Маратом Башаровым, но пара распалась из-за избиений с его стороны. С новым избранником Архарова познакомилась в 2017 году и появилась с ним на премии «Кинотавр». Ильясов работает в ресторанном бизнесе управляющим, а брак с актрисой стал для него первым.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:26

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