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Анна Семенович рассказала о необходимых для похудения жертвах

Анна Семенович посетила детокс-клинику из-за набранных в отпуске четырех килограмм. Также артистка рассказала о необходимых для похудения жертвах, на которые она обязательно пойдет, так как «обжорство не проходит бесследно».

Вернувшись из заслуженного отпуска, Анна Семенович сразу же отправилась в детокс-клинику, чтобы проконсультироваться с местными специалистами по поводу лишнего веса. Килограммы, как призналась сама певица, она приобрела во время пассивного отдыха, ведь не отказывала себе в деликатесах и не утруждала себя активной физической нагрузкой.

Несмотря на то, что Семенович является обладательницей пышных форм, она все равно старается следить за фигурой и держать баланс. Поэтому ради похудения готова идти на жертвы. В своем Instagram звезда сообщила, что так как «обжорство не проходит бесследно», у нее появилась цель – за пару недель убрать четыре килограмма. Для этого знаменитости необходимо на некоторое время исключить из рациона мучное, соленое, сладкое и жареное, как сообщает "Слово и Дело".

Эффективную диету Анне Семенович помогли подобрать в специализированной клинике, а предлагающиеся к этому физические нагрузки артистка включит в распорядок дня самостоятельно. Певица также сообщила, что она - «человек спортивный» и умеет вовремя взять себя в руки, поэтому привезенные из отпуска лишние килограммы ей не страшны.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:47

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