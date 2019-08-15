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Эксперты назвали ТОП-5 советов для максимально выгодной продажи подержанного автомобиля

Для многих автомобилистов продажа старого подержанного автомобиля превращается в настоящее испытание. Накануне эксперты назвали ТОП-5 самых полезных советов для максимально выгодной продажи подержанных машин.
Эксперты назвали ТОП-5 советов для максимально выгодной продажи подержанного автомобиля

Первое, что рекомендуют сделать перед продажей специалисты - максимально тщательно вычистить транспортное средство. По просмотру фотографий и внешнего вида машины потенциальные покупатели будут девать ему первую оценку, поэтому все здесь должно выглядеть максимально привлекательно. Далее важно сделать несколько удачных снимков продаваемой машины. Этот совет тесно связан с первым.

Желательно также составить максимально точное и подробное описание автомобиля, представив его в выгодном свете. Именно так можно заинтересовать потенциального покупателя и выручить от этой продажи как можно больше денег. Разумеется, большим плюсом будет подробная история о том, как надежно машина служила своему прежнему хозяину.

Для выгодной продажи подержанного авто эксперты также рекомендуют предоставить покупателям полную карту технического обслуживания. Если владелец сумел сохранить все чеки и выписки, это станет дополнительным преимуществом. Наконец, утверждают специалисты, очень важно правильно определить цену машины. Лучше всего не завышать ценник слишком сильно, однако небольшая наценка действительно поможет владельцу продать автомобиль за ту цену, на которую он рассчитывал с самого начала.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:11

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