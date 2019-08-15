Врачи рассказали о первых признаках болезни печени





Желтая кожа является одним из признаков заболевания печени, которое сопровождается пожелтевшими белками и слизистой. Такие симптомы появляются из-за прекращения обработки пигмента билирубина, а он, в свою очередь, накапливается в коже. Желтизна может образоваться вследствие цирроза и гепатита. Запах пота также может сигнализировать о болезни. При заболеваниях печени и почек он другой и напоминает запах вареной капусты. Это происходит потому, что изменяется состав веществ, которые выделяются организмом. Еще одним симптомом является выпадение волос из-за гормональных нарушений. Они первыми реагируют на изменения в составе гормонов.Боль в боку также связана с печенью, ведь сама по себе она не болит. Если её размер увеличен, происходит растяжение капсулы, которая и шлет болевые сигналы. Помимо этого, наличие горького привкуса во рту по утрам и жёлтый язык также свидетельствуют о болезни печени и требует незамедлительного обращения за помощью к медикам.