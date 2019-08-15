В «Одноклассниках» появилась функция поиска друзей по фото
Популярная в России социальная сеть «Одноклассники» внедрила новую функцию, которая может быть полезна пользователям, пытающимся отыскать друзей. Новая возможность поможет найти друзей по фото.
Сообщается, что новый сервис предназначен для ускорения процесса поиска людей и их добавления в друзья. Теперь пользователям социальной сети будет достаточно, к примеру, сделать фото нового друга на камеру своего смартфона. Технология распознавания лиц, которая работает на основе нейросети и компьютерного зрения, сумеет отыскать профиль друга и отправить ему приглашение добавиться в друзья, пишет «ПолитЭксперт».
Как отмечают представители соцсети «Одноклассники», точность распознавания лиц удалось довести до 100%. Причем, этот показатель сохраняется даже в тех случаях, когда у пользователя есть лишь старые фотографии разыскиваемого друга.
Впрочем, профиль и имя нового друга пользователи смогут увидеть лишь в том случае если он примет предложение «дружить». Подобная мера была специально разработана и внедрена администрацией сети для обеспечения достаточно уровня защиты персональных данных.
Сообщается, что новый сервис предназначен для ускорения процесса поиска людей и их добавления в друзья. Теперь пользователям социальной сети будет достаточно, к примеру, сделать фото нового друга на камеру своего смартфона. Технология распознавания лиц, которая работает на основе нейросети и компьютерного зрения, сумеет отыскать профиль друга и отправить ему приглашение добавиться в друзья, пишет «ПолитЭксперт».
Как отмечают представители соцсети «Одноклассники», точность распознавания лиц удалось довести до 100%. Причем, этот показатель сохраняется даже в тех случаях, когда у пользователя есть лишь старые фотографии разыскиваемого друга.
Впрочем, профиль и имя нового друга пользователи смогут увидеть лишь в том случае если он примет предложение «дружить». Подобная мера была специально разработана и внедрена администрацией сети для обеспечения достаточно уровня защиты персональных данных.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:23