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Ольга Шукшина: В отношениях Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова нет интима

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга назвала отношения ее матери с Бари Алибасовым пиар-браком. Актриса сообщила, что супруги не живут вместе и интима между ними нет.
Ольга Шукшина: В отношениях Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова нет интима

Ольга Шукшина только недавно помирилась с матерью и начала жить с ней под одной крышей, но ей уже приходится сталкиваться с нежелательной популярностью, которую семье обеспечивает брак Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Актриса называет отношения 80-летней родительницы и продюсера «НА-НА» фиктивными, отмечая, что на них зарабатывает только музыкант.

Дочь Василия Шукшина переживает, что Алибасов пиарится на имени ее отца и матери, используя народную артистку для совместных фото и выходов в свет, после которых сама Федосеева-Шукшина «выглядит как выжатый лимон». Кроме того, наследница писателя подчеркивает, что интима между продюсером и его супругой нет и никогда не было, поэтому все сказанное музыкантом на шоу – это только попытка привлечь к себе внимание и заработать на скандальных высказываниях.

Ольга Шукшина считает, что этот пиар-брак был очень хорошо продуман самим Бари Алибасовым, который последнее время ловит «хайп», создавая скандалы на пустом месте, как это было в истории с отравлением «Кротом». Кроме того, что артист использует больную астмой и диабетом Федосееву-Шукшину для создания своего имиджа и получения материальной выгоды, он также может претендовать на ее наследство, основная часть которого – это творческое наследие Василия Шукшина.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:15

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