С моря можно привезти паразита-амебу, выедающую мозг





Амеба с экзотическим названием Naegleria Fowleri представляет собой паразита, который питается клетками мозга носителя. Эти микроорганизмы обитают в теплой воде и питаются только бактериями. Встретить их можно на дне водоемов и в иловых зарослях, куда Naegleria Fowleri чаще всего опускается в поисках пропитания. Стоит ей поселиться в мозге, как она начинает быстро выедать его клетки. А диагностика осложняется тем, что первые симптомы очень похожи на менингит.Еще один опасный паразит носит название cryptosporidium. Это существо обитает не только в открытых водоемах, но способно также селиться в бассейнах. Заразиться им можно, если случайно проглотить воду в месте купания. Сам же паразит является настолько устойчивым, что спокойно выживает даже в сильно хлорированной воде. Последствия заражения cryptosporidium выражаются в тяжелой диарее, которая может длиться до трех недель и вызывать серьезное обезвоживание.Еще одна относительно новая угроза для любителей пляжного отдыха называется Vibrio vulnificus, которую также прозвали «пожирателем плоти». По словам ученых, изменения климата привели к тому, что ареал обитания этой бактерии расширился до мест, где ранее она никогда не встречалась. И если ранее ее встречали только в теплых водах океана, то теперь она поселилась в популярных курортных заливах. Чаще всего заражение Vibrio vulnificus происходит через раны на теле. Паразит быстро поражает мягкие ткани и сухожилия, приводят к развитию некротическому фасцииту – воспалительному процессу в сухожилиях, который сопровождается их отмиранием. Спастись от этой напасти можно лишь путем ампутации конечности и удаления пораженных тканей.