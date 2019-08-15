Наталья Рудова дала полезные советы для тренировки ног
В социальной сети Instagram Наталья Рудова решила дать подписчикам несколько полезных советов для тренировки ног. Фанаты поблагодарили актрису за опубликованное видео.
Наталья Рудова тщательно следит за своей фигурой. Она придерживается правильного питания и регулярно тренируется. Также актриса любит делиться различными советами со своими фанатами в социальных сетях. Недавно она опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором показала несколько упражнений в тренажерном зале. В комментарии Наталья Рудова написала, чтобы ноги выглядели прекрасно, нужно делать несколько элементарных движений и обязательно качать пресс после тренировки.
В конце своего поста актриса написала, что посещает спортзал 3 раза в неделю. Подписчики поблагодарили Наталью Рудову за советы и написали, что обязательно будут им следовать. Некоторые поделились своими упражнениями для тренировки ног. Видео уже просмотрело более 285 000 пользователей Сети.
Наталья Рудова тщательно следит за своей фигурой. Она придерживается правильного питания и регулярно тренируется. Также актриса любит делиться различными советами со своими фанатами в социальных сетях. Недавно она опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором показала несколько упражнений в тренажерном зале. В комментарии Наталья Рудова написала, чтобы ноги выглядели прекрасно, нужно делать несколько элементарных движений и обязательно качать пресс после тренировки.
В конце своего поста актриса написала, что посещает спортзал 3 раза в неделю. Подписчики поблагодарили Наталью Рудову за советы и написали, что обязательно будут им следовать. Некоторые поделились своими упражнениями для тренировки ног. Видео уже просмотрело более 285 000 пользователей Сети.