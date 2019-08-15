Наталья Рудова дала полезные советы для тренировки ног

Наталья Рудова тщательно следит за своей фигурой. Она придерживается правильного питания и регулярно тренируется. Также актриса любит делиться различными советами со своими фанатами в социальных сетях. Недавно она опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором показала несколько упражнений в тренажерном зале. В комментарии Наталья Рудова написала, чтобы ноги выглядели прекрасно, нужно делать несколько элементарных движений и обязательно качать пресс после тренировки.В конце своего поста актриса написала, что посещает спортзал 3 раза в неделю. Подписчики поблагодарили Наталью Рудову за советы и написали, что обязательно будут им следовать. Некоторые поделились своими упражнениями для тренировки ног. Видео уже просмотрело более 285 000 пользователей Сети.