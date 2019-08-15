Эксперты назвали способы ощутить счастье





В первую очередь ученые рекомендуют заниматься делами, приносящими радость. Немаловажен и азарт, который при все своей мимолетности может стать мотиватором к действиям. К примеру, волнение из-за начинающихся отношений побуждает к приложению усилий для преодоления трудностей. Люди счастливы, если чувствуют удовлетворение от того, что имеют. Ведь после достижения высот приходит наслаждение от полученных своими усилиями наград. Потому отличный способ оставаться довольным - получать радость от своих достижений.Исследователи также отметили, что оптимисты добиваются больших результатов в жизни. Такие люди сосредотачиваются на возможностях, сочетая в себе гордость за свои способности и благодарность за возможности, предоставленные им. Любовь является бесконечным источником счастья. Если сфокусировать внимание на семье, друзьях и романтическом партнере, то значительно обогатится жизнь. Такая форма счастья может прийти в неисчерпаемом количестве.