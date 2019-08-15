Эксперт назвал цели для американских ракет в России
Договор РСМД прекратил свое действие чуть менее двух недель тому назад. Но уже сейчас эксперты прогнозируют скоро размещение американских ракет малой и средней дальности, которые были прежде запрещены указанным договором, на территории Японии и Южной Кореи, и даже называют их потенциальные цели в России.
Как утверждает военный эксперт Константин Сивков, развертывание таких вооружений в Японии и Южной Корее позволит США добиться сокращения подлетного времени до основных целей в Китае и России с получаса до 5-8 минут. Кроме того, по его мнению, подобный шаг предоставит американским военным возможность нанести удар по российским ядерным силам, к примеру, по подлодкам в Петропавловске-Камчатском, вооруженным баллистическими межконтинентальными ракетами.
Вице-президент Академии геополитических проблем также подчеркивает, что из-за сокращения подлетного времени для ракет США повышается также риск некорректного срабатывания действующей в России системы предупреждения ракетного нападения. Этот факт, утверждает эксперт, ведет к существенному повышению риска разворачивания полномасштабной ядерной войны.
Как утверждает военный эксперт Константин Сивков, развертывание таких вооружений в Японии и Южной Корее позволит США добиться сокращения подлетного времени до основных целей в Китае и России с получаса до 5-8 минут. Кроме того, по его мнению, подобный шаг предоставит американским военным возможность нанести удар по российским ядерным силам, к примеру, по подлодкам в Петропавловске-Камчатском, вооруженным баллистическими межконтинентальными ракетами.
Вице-президент Академии геополитических проблем также подчеркивает, что из-за сокращения подлетного времени для ракет США повышается также риск некорректного срабатывания действующей в России системы предупреждения ракетного нападения. Этот факт, утверждает эксперт, ведет к существенному повышению риска разворачивания полномасштабной ядерной войны.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00