Эксперт назвал цели для американских ракет в России





Как утверждает военный эксперт Константин Сивков, развертывание таких вооружений в Японии и Южной Корее позволит США добиться сокращения подлетного времени до основных целей в Китае и России с получаса до 5-8 минут. Кроме того, по его мнению, подобный шаг предоставит американским военным возможность нанести удар по российским ядерным силам, к примеру, по подлодкам в Петропавловске-Камчатском, вооруженным баллистическими межконтинентальными ракетами.Вице-президент Академии геополитических проблем также подчеркивает, что из-за сокращения подлетного времени для ракет США повышается также риск некорректного срабатывания действующей в России системы предупреждения ракетного нападения. Этот факт, утверждает эксперт, ведет к существенному повышению риска разворачивания полномасштабной ядерной войны.