Медики рассказали, как больше двигаться людям с сидячей работой





У сотрудников офисов, сидящих более шести часов в день неподвижно в кресле, наблюдается развитие как минимум 14 болезней, среди которых онкология и появления язв. Медики утверждают, что необязательно менять место работы, чтобы выйти из группы риска, а достаточно следовать лишь некоторым правилам. Первое, что советуют врачи, это ходьба пешком. Транспорт является неотъемлемым атрибутом современной жизни, но лучше выйти на остановку раньше после работы и пройтись шагом, если работа находится далеко. Владельцам автомобилей стоит иногда отказываться от передвижения на колесах, ведь пешком можно сжигать калории и укреплять организм. Во время рабочего разговора по телефону следует не стоять или сидеть на месте. Эксперты отмечают, что передвижение по офису или комнате будет разгонять кровь по организму и увеличит её приток к органам. Обеденное время не стоит проводить за рабочим местом. Во время перерыва лучше пройтись в кафе или прогуляться в парке, используя любую возможность подвигаться.Еще один совет тоже касается еды. Не следует заказывать еду на дом или в офис, если нет проблем с передвижением. Поход за продуктами - это лучший способ получить небольшую дозу физической нагрузки, неся пакеты домой. Обладателям вредной привычки, как курение, советуют выходить на улицу, а не проводить время в курилке. Спуск и подъем по ступенькам разомнет тело, а организм не будет поглощать пары чужих сигарет. Последней рекомендацией стало обсуждение рабочих вопросов с партнёрами не по телефону, а лично. Назначенная встреча заставить подняться с кресла, а личное общение может принести лучший результат в переговорах.