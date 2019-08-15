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Кирилл «Руки-базуки» Терешин перенес операцию по «превращению в человека»

Кирилл Терешин, известный многим российским телезрителям под прозвищем «Руки-базуки», накануне перенес операцию и находится под присмотром медиков одной из клиник Москвы. Сейчас свое самочувствие злоупотреблявший синтолом для наращивания «объема мышц» молодой человек оценивает как удовлетворительное.
Кирилл «Руки-базуки» Терешин перенес операцию по «превращению в человека»

Накануне Кирилл «Руки-базуки» Терешин перенес хирургическую операцию по удалению вариккоцеле. Как пишет «Стархит», процедура прошла успешно, а сам парень называет ее «превращением из фрика в человека». «Я больше боялся, но сейчас уже все хорошо. Лежу в клинике в общей палате. Кормят здесь хорошо», - цитирует издание слова молодого человека.

Впрочем, в скором времени «Мистеру синтолу» предстоит перенести еще одну операцию. Врачам предстоит удалить из его рук синтол, который способен провоцировать отмирание тканей. Оказать парню помощь в оплате этой непростой операции решила супруга известного российского футболиста Павла Мамаева Алана.

«Пытаемся вернуть молодому человеку его прежние руки. К несчастью, многие медики отказались за него браться, но мы уверены, что удастся найти хирурга, который за это возьмется», - утверждала Алана Мамаева ранее.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:43

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