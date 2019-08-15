Кирилл «Руки-базуки» Терешин перенес операцию по «превращению в человека»

«Пытаемся вернуть молодому человеку его прежние руки. К несчастью, многие медики отказались за него браться, но мы уверены, что удастся найти хирурга, который за это возьмется», - утверждала Алана Мамаева ранее.





Накануне Кирилл «Руки-базуки» Терешин перенес хирургическую операцию по удалению вариккоцеле. Как пишет «Стархит», процедура прошла успешно, а сам парень называет ее «превращением из фрика в человека». «Я больше боялся, но сейчас уже все хорошо. Лежу в клинике в общей палате. Кормят здесь хорошо», - цитирует издание слова молодого человека.Впрочем, в скором времени «Мистеру синтолу» предстоит перенести еще одну операцию. Врачам предстоит удалить из его рук синтол, который способен провоцировать отмирание тканей. Оказать парню помощь в оплате этой непростой операции решила супруга известного российского футболиста Павла Мамаева Алана.