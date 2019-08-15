Единственный сын Людмилы Хитяевой живет с семьей в Таиланде

«Таиланд – это удивительная и очень интересная страна. Прекрасные массажи, оздоровление. Сын совсем не зря выбрал ее. Он и сам очень хорошо относится к этой азиатской стране», - подчеркивает актриса.





Как признается Людмила Хитяева, она и сама нередко наведывается в Таиланд, сообщает портал «Телепрограмма». По словам актрисы, она уже много раз бывала в гостях у сына и его семьи. Более того, Людмиле Ивановне, судя по ее же словам, очень нравится в этой экзотической стране.В то же время, Хитяева совсем не планирует переезжать поближе к сыну и внукам в Таиланд. По ее словам, больше всего она все же влюблена именно в Россию.