Звезда «Дома-2» Вика Боня раскритиковала длинные ногти Ольги Бузовой

«Я конечно увидела у Ольги Бузовой такой цвет ногтей, но у Ольги длинные ногти, некрасиво смотрится на мой взгляд. Ну так мне не нравится… А вот на коротких ногти...» - заявила интернет-пользователям экс-участница «Дома-2».





Не секрет, что у себя на страничке в Instagram Виктория Боня не только делится различными бьюти-секретиками, но и рассказывает о новинках в индустрии моды. Звезда «Дома-2» не единожды указывала на то, что в свои 39 лет она выглядит куда лучше многих 20-летних девушек и все это благодаря тому, что она ведет здоровый и активный образ жизни, а также ухаживает за собой.Накануне Боня раскрыла поклонникам идею для модного маникюра. Виктория долго не могла выбрать с цветочной палитры тот самый оттенок, но все же остановилась на лимонной гамме. Как оказалось, этот цвет лака экс-участница «Дома-2» разглядела у поющей ведущей Ольги Бузовой. Правда, невзирая на то, что Боня «скопировала» маникюр у Бузовой, это не помешало ей раскритиковать ногти телеведущей «Дома-2».К слову, в этот же день Боня посетила один из своих любимых московских салонов красоты, где избавилась от длинных накладных волос. Нужно сказать, что новый маникюр и новую стрижку Виктории по достоинству оценили ее подписчики.