Названы опасные болезни глаз, которые человек может сразу не заметить
Болезни глаз могут настигнуть любого человека, вне зависимости от его возраста или профессии. Накануне в Сети был опубликован список серьезных глазных заболеваний, которые можно даже не заметить.
Одним из таких незаметных глазных заболеваний является амблиопия. Отмечается, что этот недуг опасен прежде всего для глаз детей. Речь о снижении зрения, которое не поддается никакой коррекции. Амблиопия может проявляться сразу на двух глазах или же с разницей между ними. Причиной ее возникновения называют оптические дефекты, врожденные катаракты или косоглазие. Более того, единственным способом диагностировать эту болезнь является поход с ребенком к офтальмологу. Своевременное выявление позволяет провести коррекцию и избежать возникновения проблем в будущем.
А вот ретинобластома и вовсе считается одним из самых опасных болезней глаз у детей. Это онкологическое заболевание, которое чаще всего проявляет себя на первых месяцах жизни малыша. Проблема в том, что ретинобластома никоим образом себя не выдает и выявляется очень сложно, при этом она может быть опасна для жизни. Эксперты говорят, что это заболевание носит генетический характер.
Как оказалось, меланома может возникать в любой части человеческого организма. Появиться она может и в радужной оболочке глаз, где присутствует большое количество пигмента под названием меланин. Меланома может образоваться даже в склере или зрачке. Поэтому при обнаружении любых точек или пятен на белой оболочке глазного яблока рекомендуют не откладывать с визитом к офтальмологу.
Довольно сложно диагностировать и такое сложное заболевание глаз, как глаукома. Данный недуг чаще всего связан с повышенным внутриглазным давлением и проявляется у людей в возрасте от 40 лет. Его главный признак заключается в постепенном ухудшении периферического зрения.
Одним из таких незаметных глазных заболеваний является амблиопия. Отмечается, что этот недуг опасен прежде всего для глаз детей. Речь о снижении зрения, которое не поддается никакой коррекции. Амблиопия может проявляться сразу на двух глазах или же с разницей между ними. Причиной ее возникновения называют оптические дефекты, врожденные катаракты или косоглазие. Более того, единственным способом диагностировать эту болезнь является поход с ребенком к офтальмологу. Своевременное выявление позволяет провести коррекцию и избежать возникновения проблем в будущем.
А вот ретинобластома и вовсе считается одним из самых опасных болезней глаз у детей. Это онкологическое заболевание, которое чаще всего проявляет себя на первых месяцах жизни малыша. Проблема в том, что ретинобластома никоим образом себя не выдает и выявляется очень сложно, при этом она может быть опасна для жизни. Эксперты говорят, что это заболевание носит генетический характер.
Как оказалось, меланома может возникать в любой части человеческого организма. Появиться она может и в радужной оболочке глаз, где присутствует большое количество пигмента под названием меланин. Меланома может образоваться даже в склере или зрачке. Поэтому при обнаружении любых точек или пятен на белой оболочке глазного яблока рекомендуют не откладывать с визитом к офтальмологу.
Довольно сложно диагностировать и такое сложное заболевание глаз, как глаукома. Данный недуг чаще всего связан с повышенным внутриглазным давлением и проявляется у людей в возрасте от 40 лет. Его главный признак заключается в постепенном ухудшении периферического зрения.