Названы опасные болезни глаз, которые человек может сразу не заметить





Одним из таких незаметных глазных заболеваний является. Отмечается, что этот недуг опасен прежде всего для глаз детей. Речь о снижении зрения, которое не поддается никакой коррекции. Амблиопия может проявляться сразу на двух глазах или же с разницей между ними. Причиной ее возникновения называют оптические дефекты, врожденные катаракты или косоглазие. Более того, единственным способом диагностировать эту болезнь является поход с ребенком к офтальмологу. Своевременное выявление позволяет провести коррекцию и избежать возникновения проблем в будущем.А воти вовсе считается одним из самых опасных болезней глаз у детей. Это онкологическое заболевание, которое чаще всего проявляет себя на первых месяцах жизни малыша. Проблема в том, что ретинобластома никоим образом себя не выдает и выявляется очень сложно, при этом она может быть опасна для жизни. Эксперты говорят, что это заболевание носит генетический характер.Как оказалось,может возникать в любой части человеческого организма. Появиться она может и в радужной оболочке глаз, где присутствует большое количество пигмента под названием меланин. Меланома может образоваться даже в склере или зрачке. Поэтому при обнаружении любых точек или пятен на белой оболочке глазного яблока рекомендуют не откладывать с визитом к офтальмологу.Довольно сложно диагностировать и такое сложное заболевание глаз, как. Данный недуг чаще всего связан с повышенным внутриглазным давлением и проявляется у людей в возрасте от 40 лет. Его главный признак заключается в постепенном ухудшении периферического зрения.