"Разучивает Аксель 2,5 оборота": Яна Рудковская похвасталась тренировкой сына Александра

Недавно Яна Рудковская вместе с возлюбленным Евгением Плющенко и их сыном Александром отдыхала в Италии. Несмотря на отпуск мальчик не переставал тренироваться. Несколько часов назад продюсер решила похвастаться успехами наследника и опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео. На кадрах Александр на футбольном поле тренируется делать прыжок в фигурном катании. В комментарии Яна Рудковская написала, что сын разучивает Аксель 2,5 оборота под чутким руководством своего тренера Евгения Плющенко.Преданные поклонники звездной пары высоко оценили талант мальчика. Многие отметили, что из Александра вырастет настоящий чемпион. Другие написали, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская лишили своего сына детства. За несколько часов опубликованное продюсером видео успели просмотреть более 153 000 пользователей Сети.