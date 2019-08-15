Светлана Бондарчук подружилась с дочерью своего избранника Сергея Харченко

После расторжения брака с кинорежиссером и актером Федором Бондарчуком Светлане Бондарчук приписывали разные романы, но только в этом году телеведущая заявила о своих отношениях с директором студии дизайна Сергеем Харченко. В своем Instagram-аккаунте светская львица делится с подписчиками снимками, сделанными вместе с возлюбленным.Не так давно Светлана Бондарчук познакомилась с дочерью Харченко от предыдущего брака Юной. Главный редактор журнала «Hello!» быстро расположила к себе маленькую наследницу дизайнера и сейчас они поддерживают прекрасные отношения. Юна нашла общий язык и с внучками звезды, Маргаритой и Верой. Светлана Бондарчук и Сергей Харченко часто берут детей на совместный отдых за границу и посещают культурные мероприятия.