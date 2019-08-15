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Наталья Сенчукова показала водные забавы Виктора Рыбина и их сына

48-летняя Наталья Сенчукова много времени проводит с семьёй и часто делится с подписчиками семейными фото и видео. В этот раз она показала забавы мужа Виктора Рыбина и их сына в бассейне в одном из яхт-клубов.
Наталья Сенчукова показала водные забавы Виктора Рыбина и их сына

Наталья Сенчукова опубликовала на своей странице в Instagram, как звездное семейство проводит время вместе в летние теплые дни. Героями нового видео стали муж и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и 20-летний сын Василий. Юноша залез в бассейне на спину к отцу и Рыбин был в шоке от веса наследника. Стоит отметить, что Василий весит уже около 100 килограмм, имеет спортивное телосложение и занимается карате. Недавно стало известно, что он основал собственную группу и учится во МГИКе на режиссёра театральных представлений. Наталья с удовольствием комментировала происходящее на видео и назвала своих мужчин настоящими дельфинами.

Напомним, Наталья Сенчукова боролась с раком кожи после того, как обнаружила пятно на ноге. Супруга также отвела Виктора Рыбина к онкологу, заметив новообразование на лице. Вместе семейство боролось с недугом около пяти лет и весьма успешно. Теперь певица дает советы подписчикам, как диагностировать у себя недуг и рекомендует меньше времени проводить на солнце, а также незамедлительно обращаться к врачу в случае первых проявлений болезни.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 11:08

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