АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

Минюст предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции решило опубликовать предупреждение для россиян, которые могут столкнуться с новым видом телефонного мошенничества. Как утверждают в ведомстве, обман потенциальной жертвы в этом случае осуществляется по сложной схеме в два этапа.
Минюст предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Сначала, утверждают в Минюсте, звонит неизвестный, который представляется жертве сотрудником полиции или других силовых структур. Он сообщает собеседнику, что тот был признан потерпевшим в рамках уголовного дела, к примеру, при покупке БАДов. В будущем собеседнику обещают денежную компенсацию причиненного ущерба. Тому достаточно лишь написать заявление в органы правопорядка и попросить предоставить ему бесплатного адвоката. В ведомстве подчеркивают, что первый этап не грозит жертве никакими финансовыми потерями, поэтому многим людям остается лишь удивляться столь странному звонку.

Однако с началом второго этапа жертве поступает звонок от «бесплатного адвоката», который якобы был назначен государством. Он под самыми разными предлогами начинает выманивать у людей деньги за свои услуги. К примеру, мошенник может предложить жертве перевести на счет «суда или другого госучреждения» определенную сумму.

Выявить этот вид телефонного мошенничества сотрудникам министерства удалось после того, как в ведомство начали поступать телефонные звонки от граждан, просящих предоставить им бесплатного адвоката. После проверки стало ясно, что уголовных дел, о которых говорили звонившие, не существует в принципе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи развенчали миф о вреде куриной…
Единственный сын Людмилы Хитяевой живет с семьей в…
Звезда «Дома-2» Вика Боня раскритиковала длинные ногти Ольги…
Названы опасные болезни глаз, которые человек может сразу не…
Светлана Бондарчук подружилась с дочерью своего избранника Сергея…
Наталья Сенчукова показала водные забавы Виктора Рыбина и их…
Россияне назвали размер справедливой…
"Разучивает Аксель 2,5 оборота": Яна Рудковская похвасталась тренировкой сына…
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на…
Звезда «Дома-2» Саша Шева рассказала о своей реакции на две полоски: «Я испытала и чувство счастья, и чувство…
Минюст предупредил россиян о новом виде телефонного…
Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" отбуксируют к…
Таблиод Daily Mail опубликовал фото Билла Клинтона в женской одежде и на…
Попа знаменитой модели Крисси Тайген уменьшилась почти…
Всемирно известный медик назвал продукты, помогающие бороться с…
Lada Granta стала лидером рейтинга недорогих…
Ученые развеяли миф об опасности холестерина в…
Эксперт назвал три самые важные для россиян функции…
Певица Нюша станцевала в купальнике на…
Девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова готовится стать…
Анастасия Волочкова пожаловалась на «дикую боль» в…
Ксения Бородина высмеяла слухи о том, что якобы рассталась с…
Кроссовер Cadillac XT5 значительно подорожал в…
В Италии из елей Страдивари сделают 35 000 музыкальных…
Стало известно о сыне экс-чиновницы Минобороны Васильевой от суррогатной…
"Время удерживать камни": Кристина Асмус продемонстрировала отличную физическую…
«Говорила с ветеранами и бабушками, мои слова их чувства не задели»: Ольга Бузова оправдалась за шутку про…
Анастасия Волочкова устроила в Греции…
Французская актриса Изабель Юппер хочет сняться в российском…
Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уверен, что певица Линда стала заложницей одного образа, а Каменских нужно срочно раздать свои заколки…
Новые соседи Федора Бондарчука просят его помочь закрыть шумный…
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг…
Агата Муцениеце дала клятву заняться спортом на отдыхе в…
Целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за…
Эксперт назвал Россию уязвимой для ядерных ударов со всех…
Дорогое жилье назвали опасным для…
Лариса Гузеева поделилась рецептом "яблочной…
Звезда шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев госпитализирован после…
Ученые рассказали об опасности шестичасового…
Бритни Спирс за год потратила на вещи полмиллиона…
Просмотреть все новости