Минюст предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества





Сначала, утверждают в Минюсте, звонит неизвестный, который представляется жертве сотрудником полиции или других силовых структур. Он сообщает собеседнику, что тот был признан потерпевшим в рамках уголовного дела, к примеру, при покупке БАДов. В будущем собеседнику обещают денежную компенсацию причиненного ущерба. Тому достаточно лишь написать заявление в органы правопорядка и попросить предоставить ему бесплатного адвоката. В ведомстве подчеркивают, что первый этап не грозит жертве никакими финансовыми потерями, поэтому многим людям остается лишь удивляться столь странному звонку.Однако с началом второго этапа жертве поступает звонок от «бесплатного адвоката», который якобы был назначен государством. Он под самыми разными предлогами начинает выманивать у людей деньги за свои услуги. К примеру, мошенник может предложить жертве перевести на счет «суда или другого госучреждения» определенную сумму.Выявить этот вид телефонного мошенничества сотрудникам министерства удалось после того, как в ведомство начали поступать телефонные звонки от граждан, просящих предоставить им бесплатного адвоката. После проверки стало ясно, что уголовных дел, о которых говорили звонившие, не существует в принципе.