Таблиод Daily Mail опубликовал фото Билла Клинтона в женской одежде и на каблуках



EXCLUSIVE: Why Did Jeffrey Epstein have a painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels inside his mansion? https://t.co/MaUAQ5xo97 pic.twitter.com/OWq9qvuKER — Daily Mail US (@DailyMail) 14 августа 2019 г.

На указанном фото Билл Клинтон сидит в кремле, облаченный в синее женское платье и красные туфли на низких каблуках. Если судить по обстановке на самом фото, то в таком странном виде политика засняли прямо в Овальной кабинете официальной резиденции президента США. По мнению СМИ, данный наряд мог быть своего рода отсылкой к знаменитой Монике Левински, которая во время скандально известных свиданий в Белом доме как раз носила синее платье.По утверждению Daily Mail, это скандальное фото еще 7 лет тому назад сделал источник, который пожелал сохранить анонимность. Более того, источник утверждает, что фото с облаченным в женский наряд Биллом Клинтоном он сделал в особняке Джеффри Эпштейна, который не так давно скончался в тюрьме, где отбывал наказание за педофилию и организацию торговли несовершеннолетними девочками.