Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу

Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу. Принц Гарри и его избранница специально не объявляли о своих планах публично, чтобы избежать шумихи вокруг первого в жизни их наследника Арчи полета.Супруги отправились на остров тайно, воспользовавшись частными транспортными средствами королевской четы. Для обеспечения безопасности и сохранения приватности личной жизни, герцог Сассекский нанял огромное количество охраны: кроме группы личных телохранителей пары, внук Елизаветы II также воспользовался услугами пяти местных служб эскорта.Подобный поступок полностью себя оправдал – журналисты так и не смогли узнать, где именно отдыхали Меган Маркл, принц Гарри и маленький Арчи. Папарацци уверены только в том, что чета выбрала для короткого отпуска один из Балеарских островов - Ибицу, где, скорее всего, они сняли частную виллу.