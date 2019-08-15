Звезда «Дома-2» Саша Шева рассказала о своей реакции на две полоски: «Я испытала и чувство счастья, и чувство страха»
Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Шевченко (Шева) пообщалась с проектными журналистами. По словам будущей мамочки, она до сих пор испытывает и чувство счастья, и чувство страха.
Накануне стало известно, что одна их самых эпатажных героинь «Дома-2» совсем скоро во второй раз станет мамой. Эту радостную новость Саша Шева сообщила журналистам, указав на то, что она находится на 3-4 неделе беременности.
Считанные часы назад в Сети появилось еще одно интервью с Шевой, в котором она рассказала, как отреагировала на две полоски на тесте на беременность, а также поделилась планами на будущее. Как утверждает Саша, еще до дня «Х» она поняла, что с ее телом происходит что-то подозрительное. В итоге Шева купила тест на беременность, но не стала сразу же его делать, ведь решила подождать до утра. Правда, Саша не выдержала и ночью, неожиданно проснувшись, отправилась в уборную, где тестовая полоска сразу же показала две четкие линии.
Узнав результат теста на беременность, Шева сразу же позвонила своему избраннику Виктору Шароварову, который заявил, что у них теперь однозначно будет многодетная семья. Также Саша указала на то, что решила не рассказывать своей маленькой дочери о том, что через несколько месяцев у нее появится братик или сестричка.
К слову, Шева и Шароваров решили не играть свадьбу, а просто расписаться, сообщает Dom2Life.
Накануне стало известно, что одна их самых эпатажных героинь «Дома-2» совсем скоро во второй раз станет мамой. Эту радостную новость Саша Шева сообщила журналистам, указав на то, что она находится на 3-4 неделе беременности.
Считанные часы назад в Сети появилось еще одно интервью с Шевой, в котором она рассказала, как отреагировала на две полоски на тесте на беременность, а также поделилась планами на будущее. Как утверждает Саша, еще до дня «Х» она поняла, что с ее телом происходит что-то подозрительное. В итоге Шева купила тест на беременность, но не стала сразу же его делать, ведь решила подождать до утра. Правда, Саша не выдержала и ночью, неожиданно проснувшись, отправилась в уборную, где тестовая полоска сразу же показала две четкие линии.
«Я испытала и чувство счастья, и чувство страха», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».
Узнав результат теста на беременность, Шева сразу же позвонила своему избраннику Виктору Шароварову, который заявил, что у них теперь однозначно будет многодетная семья. Также Саша указала на то, что решила не рассказывать своей маленькой дочери о том, что через несколько месяцев у нее появится братик или сестричка.
К слову, Шева и Шароваров решили не играть свадьбу, а просто расписаться, сообщает Dom2Life.