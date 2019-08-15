Lada Granta стала лидером рейтинга недорогих автомобилей





С 1 января по 1 августа 2019 года в России было продано 74 634 экземпляра автомобилей Lada Granta, отмечается в сообщении агентства. С такими показателями данная модель стала лидером рейтинга самых продаваемых недорогих автомобилей в стране. Вторая строчка рейтинга принадлежит бюджетному седану Datsun on-DO. Эта модель с ценой от 562 000 рублей за отчетный период была продана дилерами марки 10 924 раза. Замыкает тройку лидеров рейтинга еще одно детище АвтоВАЗа – внедорожник Lada 4x4 с ценником в 564 000 рублей.Ниже расположились японский бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO (618 000 рублей) и его французский сородич Renault Sandero (691 000 рублей). Оба автомобиля, напомним, построены на глобальной платформе Renault-Nissan.