Lada Granta стала лидером рейтинга недорогих автомобилей
Самой доступной на российском рынке моделью автомобиля стал седан Lada Granta от компании АвтоВАЗ. Как выяснили аналитики агентства «Автостат», данная модель при стартовой цене в 524 000 рублей стала также и самым продаваемым в стране автомобилем за первые семь месяцев текущего года.
С 1 января по 1 августа 2019 года в России было продано 74 634 экземпляра автомобилей Lada Granta, отмечается в сообщении агентства. С такими показателями данная модель стала лидером рейтинга самых продаваемых недорогих автомобилей в стране. Вторая строчка рейтинга принадлежит бюджетному седану Datsun on-DO. Эта модель с ценой от 562 000 рублей за отчетный период была продана дилерами марки 10 924 раза. Замыкает тройку лидеров рейтинга еще одно детище АвтоВАЗа – внедорожник Lada 4x4 с ценником в 564 000 рублей.
Ниже расположились японский бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO (618 000 рублей) и его французский сородич Renault Sandero (691 000 рублей). Оба автомобиля, напомним, построены на глобальной платформе Renault-Nissan.
С 1 января по 1 августа 2019 года в России было продано 74 634 экземпляра автомобилей Lada Granta, отмечается в сообщении агентства. С такими показателями данная модель стала лидером рейтинга самых продаваемых недорогих автомобилей в стране. Вторая строчка рейтинга принадлежит бюджетному седану Datsun on-DO. Эта модель с ценой от 562 000 рублей за отчетный период была продана дилерами марки 10 924 раза. Замыкает тройку лидеров рейтинга еще одно детище АвтоВАЗа – внедорожник Lada 4x4 с ценником в 564 000 рублей.
Ниже расположились японский бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO (618 000 рублей) и его французский сородич Renault Sandero (691 000 рублей). Оба автомобиля, напомним, построены на глобальной платформе Renault-Nissan.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:27