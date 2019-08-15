Эксперт назвал три самые важные для россиян функции смартфона

«Большинство покупателей сразу же обращают внимание на аккумулятор. Особенно это касается выбора недорогих устройств. А с учетом современного ритма жизни, очень важным становится и наличие быстрой зарядки, которая позволяет пополнить заряд аккумулятора значительно быстрее», - подчеркивает эксперт.





Как оказалось, основными критериями при выборе смартфон для россиян являются наличие емкой аккумуляторной батареи, функции быстрой зарядки, а также хорошей камеры. По словам Аркадия Гафта, современные устройства потребляют довольно много энергии. Именно по этой причине емкость аккумулятора остается одной из самых важных характеристик при выборе, вне зависимости от цены смартфона.