Певица Нюша станцевала в купальнике на подоконнике

Недавно певица Нюша со своим возлюбленным Игорем Сивовым отмечала годовщину свадьбы в Париже. Сегодня знаменитость празднует свой 29 день рождения. Накануне она решила сделать своим подписчикам сюрприз и опубликовала в социальной сети Instagram видео. На кадрах исполнительница запечатлена спиной к камере, она в купальнике танцует на подоконнике. На заднем плане видно побережье. В комментарии знаменитость написала, что не хочет тратить время своих фанатом, а просто наверстывает упущенное.Подписчики Нюши начали на перебой поздравлять ее с днем рождения. Многие написали, что фигура певицы выглядит идеально. Также нашлись и те, кто посчитал танец исполнительницы слишком откровенным для публикации в социальных сетях. За весьма короткий промежуток времени ролик просмотрели более 511 000 пользователей Сети.