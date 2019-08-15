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Всемирно известный медик назвал продукты, помогающие бороться с раком

По утверждению врачей, организация правильного питания позволяет предотвратить возникновение большого числа смертельно опасных заболеваний. Накануне всемирно известный медик Уильям Ли назвал продукты, присутствие которых в рационе позволяет бороться с раком.
Всемирно известный медик назвал продукты, помогающие бороться с раком

По словам врача, очень важно регулярно употреблять в пищу те продукты, которые способствуют предотвращению роста кровеносных сосудов и голоданию раковых клеток. Этот вид продуктов принято называть антиангиогенами. В их число входят томаты, зеленый чай, овощи, ягоды, кимчи, йогурты и капуста (в том числе в квашеном виде).

Кроме всего прочего, Уильям Ли также выделяет продукты, способные и вовсе убивать раковые клетки. Речь идет о кофе, зеленом чае, грецких орехах, перце чили, ростках брокколи, фиолетовом картофеле и чернике.



 
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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:30

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