Всемирно известный медик назвал продукты, помогающие бороться с раком





По словам врача, очень важно регулярно употреблять в пищу те продукты, которые способствуют предотвращению роста кровеносных сосудов и голоданию раковых клеток. Этот вид продуктов принято называть антиангиогенами. В их число входят томаты, зеленый чай, овощи, ягоды, кимчи, йогурты и капуста (в том числе в квашеном виде).Кроме всего прочего, Уильям Ли также выделяет продукты, способные и вовсе убивать раковые клетки. Речь идет о кофе, зеленом чае, грецких орехах, перце чили, ростках брокколи, фиолетовом картофеле и чернике.