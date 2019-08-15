Попа знаменитой модели Крисси Тайген уменьшилась почти вдвое

Крисси Тайген никогда не отличалась худобой, но её подтянутое тело сделало её знаменитой. После рождения двоих детей она забросила модельную карьеру и свою форму, но не надолго. Модель опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, подписав его: «Добро пожаловать в отряд тощих поп». Подписчики оценили юмор знаменитости, но отметили, что теперь ягодицы знаменитости бесформенные и не вызывают восторг, как раньше. Пользователи заявили, что Тайген явно перестаралась с похудением, ведь попа уменьшилась почти вдвое.Сама героиня обложек Vogue, Esquire и Glamour считает, что похудение пошло ей на пользу, потому что теперь она может надевать откровенные купальники и наряды.Стендап-комик Уитни Каммингс поддержала Тайген в комментариях и предположила, что возможно ее ягодицы выглядят меньше из-за наличия роскошной груди.