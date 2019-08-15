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Ксения Бородина высмеяла слухи о том, что якобы рассталась с мужем

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2 Ксения Бородина отреагировала на слухи о том, что она якобы рассталась с Курбаном Омаровым. Правда, телезнаменитость не стала поддаваться домыслам и гипотезам СМИ и пользователей Сети, разместив в личном микроблоге снимок с детьми.

Ксения Бородина высмеяла слухи о том, что якобы рассталась с мужем

Накануне в социальных сетях появились слухи о том, что семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова в очередной раз переживает кризис. Поводом для подобных домыслов стало то, что звезда «Дома-2» перестала выкладывать у себя на страничке в Instagram совместные фотографии с супругом.

Нужно сказать, что этот предлог показался Бородиной настолько комичным, что она решила высмеять слухи о ее разрыве с бизнесменом с дагестанскими корнями. Ксения обнародовала в своем профиле в Stories снимок, на котором запечатлены две ее наследницы – 10-летняя Маруся и 3-летняя Теона. Свежий кадр Бородина сопроводила подписью, в которой явно намекала на те самые слухи о том, что она якобы разводится с Омаровым.


«Выставлю, пожалуй, детей, а то вдруг завтра напишут, что я от них отказалась, потому что нет фото в соцсетях», - с сарказмом написала Ксения.

Стоит отметить, что сам Омаров пока никак не отреагировал на эти слухи, однако внимательные пользователи Сети продолжают указывать на то, что Курбан и Ксения явно неспроста перестали выставлять совместные фотографии.


К слову, сейчас подписчики принялись призывать Бородиной и Омарова как можно чаще делиться с ними совместными снимками, чтобы в следующий раз у них больше не появлялось подобных предположений.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:03

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