Ученые развеяли миф об опасности холестерина в еде
Американские ученые выступили с предложением отказаться от ограничений в употреблении продуктов с высоким содержанием холестерина. Теперь специалисты называют высокое содержание этого вещества в пище совершенно безопасным.
Из новой редакции издания Национального руководства США по здоровому питанию, выход которого запланирован на 2021 год, вероятно, будет исключена рекомендация по ограничению потребления продуктов с высоким содержанием холестерина. К примеру, это коснется куриных яиц.
Этот шаг положит конец антихолестериновой пропаганде, которая велась в последние несколько десятков лет и оказала серьезное влияние на структуру питания населения большинства стран.
По словам ученых, совокупность имеющихся сегодня знаний позволяет с уверенностью говорить о том, что холестерин в составе пищи не оказывает существенного влияния на нарушения липидного обмена и не приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического типа (инсульты, инфаркты и прочее).
Из новой редакции издания Национального руководства США по здоровому питанию, выход которого запланирован на 2021 год, вероятно, будет исключена рекомендация по ограничению потребления продуктов с высоким содержанием холестерина. К примеру, это коснется куриных яиц.
Этот шаг положит конец антихолестериновой пропаганде, которая велась в последние несколько десятков лет и оказала серьезное влияние на структуру питания населения большинства стран.
По словам ученых, совокупность имеющихся сегодня знаний позволяет с уверенностью говорить о том, что холестерин в составе пищи не оказывает существенного влияния на нарушения липидного обмена и не приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического типа (инсульты, инфаркты и прочее).
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:22