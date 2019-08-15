Ученые развеяли миф об опасности холестерина в еде





Из новой редакции издания Национального руководства США по здоровому питанию, выход которого запланирован на 2021 год, вероятно, будет исключена рекомендация по ограничению потребления продуктов с высоким содержанием холестерина. К примеру, это коснется куриных яиц.Этот шаг положит конец антихолестериновой пропаганде, которая велась в последние несколько десятков лет и оказала серьезное влияние на структуру питания населения большинства стран.По словам ученых, совокупность имеющихся сегодня знаний позволяет с уверенностью говорить о том, что холестерин в составе пищи не оказывает существенного влияния на нарушения липидного обмена и не приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического типа (инсульты, инфаркты и прочее).