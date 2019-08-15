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Ученые развеяли миф об опасности холестерина в еде

Американские ученые выступили с предложением отказаться от ограничений в употреблении продуктов с высоким содержанием холестерина. Теперь специалисты называют высокое содержание этого вещества в пище совершенно безопасным.
Ученые развеяли миф об опасности холестерина в еде

Из новой редакции издания Национального руководства США по здоровому питанию, выход которого запланирован на 2021 год, вероятно, будет исключена рекомендация по ограничению потребления продуктов с высоким содержанием холестерина. К примеру, это коснется куриных яиц.

Этот шаг положит конец антихолестериновой пропаганде, которая велась в последние несколько десятков лет и оказала серьезное влияние на структуру питания населения большинства стран.

По словам ученых, совокупность имеющихся сегодня знаний позволяет с уверенностью говорить о том, что холестерин в составе пищи не оказывает существенного влияния на нарушения липидного обмена и не приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического типа (инсульты, инфаркты и прочее).



 
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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:22

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