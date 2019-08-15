Девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова готовится стать мамой

«Даже не понимаю, откуда пошли таких слухи, но я точно не планирую рожать в США», - добавила девушка.

Девушка Тимати в последнее время стала все чаще публиковать на своей страничке в Instagram фотографии, на которых она, не стясняясь, показывает округлившийся живот. По словам самой Анастасии Решетовой, пол ребенка они с ее возлюбленным до сих пор никому не называли. Подобный ход, судя по всему, подогрел интерес публики к личной жизни звездной пары еще больше.Решетова также добавила, что в скором времени ей предстоит лечь в клинику, поскольку она находится на позднем сроке беременности. Ранее, к слову, ходили слухи и о том, что рожать возлюбленная известного российского рэпера планирует в США, но она сама опровергла эту информацию.