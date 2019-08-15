Анастасия Волочкова пожаловалась на «дикую боль» в колене
Известная балерина Анастасия Волочкова пожаловалась поклонникам на «дикую боль». Звезда продемонстрировала разбитое в кровь колено на фото в своем Instagram.
Греческий отдых Анастасии Волочковой был неожиданно омрачен травмой. Балерина, которая только недавно жаловалась на сильное переутомление по причине недоедания, теперь пострадала от ушиба колена. Хоть артистка, по ее словам, и считает себя сильной женщиной, которой достаточно «четыре ложки пустого бульона» в день для того, чтобы продолжать активно тренироваться и заниматься растяжкой, однако даже она подвержена травмам.
В своем Instagram Анастасия Волочкова показала Stories и опубликовала фото, на котором видно сильное повреждение кожи на колене и выступившую на нем кровь. Известная балерина пожаловалась на «дикую боль», но не стала уточнять причины, в результате которых на ее теле появилась болезненная ссадина. Поклонники предположили, что разбитое в кровь колено может хоть немного «притормозить» активную работу знаменитости и вынудит ее отдохнуть пассивно, без ежедневных мини-выступлений на греческом курорте и длительных заплывов в море.
Ранее Волочкова устроила в Греции топлес-фотосессию.
Греческий отдых Анастасии Волочковой был неожиданно омрачен травмой. Балерина, которая только недавно жаловалась на сильное переутомление по причине недоедания, теперь пострадала от ушиба колена. Хоть артистка, по ее словам, и считает себя сильной женщиной, которой достаточно «четыре ложки пустого бульона» в день для того, чтобы продолжать активно тренироваться и заниматься растяжкой, однако даже она подвержена травмам.
В своем Instagram Анастасия Волочкова показала Stories и опубликовала фото, на котором видно сильное повреждение кожи на колене и выступившую на нем кровь. Известная балерина пожаловалась на «дикую боль», но не стала уточнять причины, в результате которых на ее теле появилась болезненная ссадина. Поклонники предположили, что разбитое в кровь колено может хоть немного «притормозить» активную работу знаменитости и вынудит ее отдохнуть пассивно, без ежедневных мини-выступлений на греческом курорте и длительных заплывов в море.
Ранее Волочкова устроила в Греции топлес-фотосессию.