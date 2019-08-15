Стало известно о сыне экс-чиновницы Минобороны Васильевой от суррогатной матери
ЗАГС Москвы отказал в регистрации ребенка по запросы бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Сообщается, что ребенок был рожден суррогатной матерью. Такие данные приводит агентство «Москва».
Как сообщает издание, чиновница ранее обратилась за регистрацией ребенка еще в 2018 году. Заявительница просила о регистрации маленького сына, который был рожден в рамках программы суррогатного материнства. Впрочем, сотрудники ЗАГСа отказались записать Евгению Васильеву матерью ребенка, поскольку родителями детей от суррогатных матерей могут быть записаны лишь лица, состоящие в браке. Скандально известная бывшая чиновница МО РФ на тот момент была официально незамужней.
В этой связи Васильева решила обратиться в суд, который признал отказ сотрудников столичного ЗАГСа в регистрации незаконным, приняв решение обязать ЗАГС записать ее родителем малыша.
Напомним, в 2014 году адвокат Евгении Васильевой заявлял, что во время следствия она потеряла ребенка. Правозащитник также добавил, что по мнению врачей у чиновницы больше не может быть детей.
Как сообщает издание, чиновница ранее обратилась за регистрацией ребенка еще в 2018 году. Заявительница просила о регистрации маленького сына, который был рожден в рамках программы суррогатного материнства. Впрочем, сотрудники ЗАГСа отказались записать Евгению Васильеву матерью ребенка, поскольку родителями детей от суррогатных матерей могут быть записаны лишь лица, состоящие в браке. Скандально известная бывшая чиновница МО РФ на тот момент была официально незамужней.
В этой связи Васильева решила обратиться в суд, который признал отказ сотрудников столичного ЗАГСа в регистрации незаконным, приняв решение обязать ЗАГС записать ее родителем малыша.
Напомним, в 2014 году адвокат Евгении Васильевой заявлял, что во время следствия она потеряла ребенка. Правозащитник также добавил, что по мнению врачей у чиновницы больше не может быть детей.