Стало известно о сыне экс-чиновницы Минобороны Васильевой от суррогатной матери





Как сообщает издание, чиновница ранее обратилась за регистрацией ребенка еще в 2018 году. Заявительница просила о регистрации маленького сына, который был рожден в рамках программы суррогатного материнства. Впрочем, сотрудники ЗАГСа отказались записать Евгению Васильеву матерью ребенка, поскольку родителями детей от суррогатных матерей могут быть записаны лишь лица, состоящие в браке. Скандально известная бывшая чиновница МО РФ на тот момент была официально незамужней.В этой связи Васильева решила обратиться в суд, который признал отказ сотрудников столичного ЗАГСа в регистрации незаконным, приняв решение обязать ЗАГС записать ее родителем малыша.Напомним, в 2014 году адвокат Евгении Васильевой заявлял, что во время следствия она потеряла ребенка. Правозащитник также добавил, что по мнению врачей у чиновницы больше не может быть детей.