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"Время удерживать камни": Кристина Асмус продемонстрировала отличную физическую подготовку

На странице своего Instagram Кристина Асмус опубликовала фотографию с отпуска на Мальдивах. На снимке звезда комедийного сериала "Интерны" продемонстрировала отличную физическую подготовку.
"Время удерживать камни": Кристина Асмус продемонстрировала отличную физическую подготовку

Несколько дней назад Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией улетела на Мальдивы. Возлюбленный актрисы Гарик Харламов не смог отправиться в отпуск со своей семье. Звезда "Интернов" регулярно делится новыми снимками с подписчиками в социальных сетях. Недавно она опубликовала в Instagram снимок с побережья на Мальдивах. На фотографии актриса запечатлена в необычной позе, она оперлась руками о большие камни и горизонтально подняла ноги. В комментарии Кристина Асмус написала: "Время удерживать камни".

Фанаты актрисы отреагировали моментально. Многие отметили, что внешне супруга Гарика Харламова выглядит хрупкой девочкой, но на самом деле она очень сильная. Также подписчики написали, что такой физической подготовке может позавидовать даже профессиональный спортсмен. Новый пост Кристины Асмус уже набрал более 89 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:42

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