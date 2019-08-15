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Кроссовер Cadillac XT5 значительно подорожал в России

Американский кроссовер Cadillac XT5 значительно подорожал в России. После модернизации к ценнику автомобиля прибавили от 70 до 120 тыс. рублей.

Cadillac XT5 является относительным новым игроком на автомобильном рынке, но он быстро нашел своих почитателей и стал самой продаваемой моделью американского бренда. Чтобы сохранить конкурентоспособность компактного и роскошного внедорожника, XT5 получил обновление для модели 2020 года с обновленным внешним видом, новой опцией трансмиссии и, конечно, обзавелся новыми технологиями.

Также появились визуальные изменения. В салоне теперь есть новые цветовые гаммы, отделка и измененная центральная консоль для держания чашки, телефона и других предметов. Внешний рестайлинг XT5 имеет схожесть с новым XT6. Прошлогодние светодиодные фары премиум-класса теперь являются стандартным оборудованием, обрамляя новую решетчатую решетку. За ней скрывается 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, служащий новой базовой силовой установкой для большинства комплектаций. Мотор будет иметь 237 лошадиных сил и автоматическую коробку передач с девятью скоростями и полным приводом.

Кроссовер значительно подорожал, и теперь комплектация Luxury обойдется 3 690 000 рублей, Premium - 3 900 000 рублей, а на Black Ice не изменился ценник и по-прежнему составляет 3 920 000 рублей.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:00

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