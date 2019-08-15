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«Говорила с ветеранами и бабушками, мои слова их чувства не задели»: Ольга Бузова оправдалась за шутку про блокадников

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила прокомментировать скандал, который вспыхнул в Сети после ее шутки про блокадников. Как утверждает бывшая жена Тарасова, она говорила с ветеранами и с бабушками, которые заверили ее, что подобные слова ничуть не задели их чувства.

«Говорила с ветеранами и бабушками, мои слова их чувства не задели»: Ольга Бузова оправдалась за шутку про блокадников

После развода с Дмитрием Тарасовым, имя Ольги Бузовой то и дело оказывается в центре громких скандалов. В этот раз шумиха вокруг звезды «Дома-2» не утихает из-за ее ролика, на котором она сравнивает себя с блокадницей.

На данный момент прокомментировали выходку Бузовой не только некоторые ее коллеги, но и депутаты, а также общественные деятели и огромное количество ее недоброжелателей. Правда, этот скандал ничуть не повлиял на популярность Ольги, ведь число ее подписчиков в Instagram продолжает расти.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Бузовой, в котором она оправдалась за шутку про блокадников. По словам Ольги, она до сих пор не может понять, почему публика так отреагировала на ее видеоролик. Певица отметила, что все ее поклонники и злопыхатели знают, что она родилась в Ленинграде, поэтому зачастую в детстве проводила время со своими дедушками и бабушками.


«Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас приняло было доедать все», - подчеркнула Ольга.

Также Бузова указала на то, что она всегда была патриотом своей страны, поэтому не очень понимает, кто и зачем втянул ее в подобную провокацию и скандал, пишет «Супер.ру».

«Я разговаривала сейчас с ветеранами и со своими бабушками, они мне сказали, что мои слова из чувства не задели», - добавила Ольга.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:42

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