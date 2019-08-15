В Италии из елей Страдивари сделают 35 000 музыкальных инструментов





Как известно, осенью прошлого года ураганом было уничтожено огромное количество резонансных елей в автономной области северной Италии Трентино. В 18-19 веках мастер Антонио Страдивари изготовлял скрипки из таких деревьев. Самыми известными его инструментами являются виолончели Дюпора, Серве и Давыдова. До нашего времени сохранилось 650 его работ, в число которых входит около 450 скрипок.Местный бизнесмен Фабио Огнибени собрал более 200 000 евро для сохранения упавших деревьев, не давая им возможности сгнить. В скором времени мастера начнут изготовление 35 000 музыкальных инструментов из елей Страдивари. В их число входит 2 000 афр, 15 000 фортепиано, 18 000 гитар и скрипокНапомним, что такие ели получили название резонансные. Они идеально ровные, не имеют сучков и завитков.