Анастасия Волочкова устроила в Греции топлес-фотосессию

Анастасия Волочкова не прекращает радовать поклонников своего таланта и шпагатов новыми откровенными фото, сделанными на отдыхе в Греции. Артистка эстрады отправилась к морю, чтобы перевести дух после напряженной работы над своим новым шоу «Балерина в зазеркалье цирка», но даже в отпуске она не прекращает совершенствовать себя. Звезда ежедневно делает растяжку и практически ничего не ест, сидя на очень жесткой диете. Однако балерина очень довольна своей нынешней формой, поэтому с удовольствием демонстрирует тело в купальнике, а иногда и без него.В новой публикации в Instagram, Волочкова показала, как наслаждается теплым морем, плавая обнаженной. На импровизированной топлес-фотосессии знаменитость прикрывает грудь руками, а вода скрывает остальную часть ее оголенного тела. Снимки балерина подписала коротко, назвав первый «Я-море!», а второй «Это море радости!», отметив их большим количеством хэштегов. Поклонники звезды оставили множество лайков под ее новыми фото, однако, как и ранее, артистка лишила их возможности комментировать свои посты, тем самым избавляя себя от нападок хейтеров.