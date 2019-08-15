Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи





В прокуратуру Москвы поступила жалоба от юриста Ярослава Михайлова. Мужчина утверждает, что знаменитый замок Пугачевой и Галкина превышает допустимую высоту в 20 метров. Согласны с заявителем и его коллеги, однако подчеркивают, что адресовать эти претензии следовало бы в адрес органов власти, допустивших ввод такого строения в эксплуатацию. Более того, теперь у чиновников есть претензии и к загородному дому Примадонны в поселке Малые Бережки. Вокруг этих владений Аллы Борисовны якобы установлен забор, преграждающий местным жителям доступ к водоему.Именно из-за этого в декабре минувшего года в отношении Аллы Пугачевой был составлен административный протокол и выписан штраф в размере 3 000 рублей. Однако певица его, судя по всему, не уплатила, поскольку в ее отношении позднее было наложено новое денежное взыскание в двойном размере.