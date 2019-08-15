Агата Муцениеце дала клятву заняться спортом на отдыхе в Испании

На данный момент Агата Муцениеце вместе со своим возлюбленным Павлом Прилучным и детьми Мией и Тимофеем находится на отдыхе Испании. При этом актриса не забывает о своих преданных поклонниках и ежедневно публикует фото и видео с отпуска. Несколько часов назад знаменитость показала в Instagram фотографию в черном купальнике. В комментарии она написала, что дала себе клятву каждый день качать пресс 100 раз. Также Агата Муцениеце решила делать 3 минуты упражнение под названием "планка".В конце своего поста актриса сообщила, что сегодня уже 50 качала пресс. Также она уточнила, что приняла такое решение из-за того, что в Испании много вкусной еды, а она не хочет поправиться. Фанаты написали, что у Агаты Муцениеце идеальная фигура и ей не стоит опасаться лишнего веса. Некоторые сообщили, что дали себе такое же обещание. Пост знаменитости уже набрал более 68 000 лайков.