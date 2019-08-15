Агата Муцениеце дала клятву заняться спортом на отдыхе в Испании
В социальной сети Instagram Агата Муцениеце опубликовала фото в купальнике и дала себе клятву заняться спортом на отдыхе в Испании. Подписчики актрисы высоко оценили ее новый пост.
На данный момент Агата Муцениеце вместе со своим возлюбленным Павлом Прилучным и детьми Мией и Тимофеем находится на отдыхе Испании. При этом актриса не забывает о своих преданных поклонниках и ежедневно публикует фото и видео с отпуска. Несколько часов назад знаменитость показала в Instagram фотографию в черном купальнике. В комментарии она написала, что дала себе клятву каждый день качать пресс 100 раз. Также Агата Муцениеце решила делать 3 минуты упражнение под названием "планка".
В конце своего поста актриса сообщила, что сегодня уже 50 качала пресс. Также она уточнила, что приняла такое решение из-за того, что в Испании много вкусной еды, а она не хочет поправиться. Фанаты написали, что у Агаты Муцениеце идеальная фигура и ей не стоит опасаться лишнего веса. Некоторые сообщили, что дали себе такое же обещание. Пост знаменитости уже набрал более 68 000 лайков.
На данный момент Агата Муцениеце вместе со своим возлюбленным Павлом Прилучным и детьми Мией и Тимофеем находится на отдыхе Испании. При этом актриса не забывает о своих преданных поклонниках и ежедневно публикует фото и видео с отпуска. Несколько часов назад знаменитость показала в Instagram фотографию в черном купальнике. В комментарии она написала, что дала себе клятву каждый день качать пресс 100 раз. Также Агата Муцениеце решила делать 3 минуты упражнение под названием "планка".
В конце своего поста актриса сообщила, что сегодня уже 50 качала пресс. Также она уточнила, что приняла такое решение из-за того, что в Испании много вкусной еды, а она не хочет поправиться. Фанаты написали, что у Агаты Муцениеце идеальная фигура и ей не стоит опасаться лишнего веса. Некоторые сообщили, что дали себе такое же обещание. Пост знаменитости уже набрал более 68 000 лайков.