Французская актриса Изабель Юппер хочет сняться в российском кино





Лауреат премии «Оскар» рассказала, что росла на «российских фильмах большого кино». В пример она привела работы Тарковского «Андрей Рублёв» и «Солярис», а также драму «Летят журавли». Актриса также отметила, что с уважением относится к современному кинематографу России и ей знакомы фильмы таких режиссеров, как Кирилл Серебренников, Кантемир Балагов и Андрей Звягинцев. Юппер покажет моноспектакль «Любовник» российскому зрителю 8-10 сентября. Актриса также посетит Санкт-Петербург. Спектакль по роману Маргарит Дюрас театрализованный рассказ о дочери колонистов из Франции в Индокитае и местном жителе.Изабель Юппер сыграла более 100 ролей в театре и кино, а известна стала после работы в картине «Пианистка», получив приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.