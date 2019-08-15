Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уверен, что певица Линда стала заложницей одного образа, а Каменских нужно срочно раздать свои заколки детям

«Нужно соответствовать времени, в котором живешь, даже если это очень трудно», - подметил Кадони.

«Голливудский блонд, прекрасная игра оттенков», - отметил ведущий «Дома-2».

«Лаконичный, простой крой и цвет. Ничего вычурного и вульгарного. Но и глазу не за что зацепиться», - заявил Кадони.

«Эдакая девушка-загадка. Единственный просчет – заколки. Раздать детям и забыть навсегда!» - посоветовал Кадони Насти Каменских.





По мнению Влада Кадони, российская певица Линда, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, стала заложницей своего образа. Звезда «Дома-2» до сих пор помнит песню «Я ворона», которая в 90-е имела огромный успех, однако на сегодняшний день эта композиция имеет абсолютно другой смысл.В свою очередь заслуженную артистку Российской Федерации Алену Свиридову Кадони похвалил и даже назвал ее молодой и очень яркой женщиной. Как считает Влад, певица отлично подобрала образ для красной дорожки фестиваля «Лайма. Юрмала. Рандеву».Нужно сказать, что к образу Веры Брежневой для фестиваля «ЖАРА», который не так давно прошел в Баку, Кадони не стал придираться, однако подметил, что ему что-то не хватает.Образ Насти Каменских для красной дорожки фестиваля «ЖАРА» Кадони тоже понравился. По мнению Влада, певица очень правильно выбрала наряд, который подчеркнул ее фигуру и скрыл чрезмерную сексуальности, пишет «СтарХит».