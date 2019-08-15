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Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уверен, что певица Линда стала заложницей одного образа, а Каменских нужно срочно раздать свои заколки детям

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне ведущий проекта Влад Кадони в очередной раз оценил наряды знаменитостей, которые не так давно посетили то или иное светское мероприятие. Как считает один из самых ярких героев мистической программы «Битва экстрасенсов», у заслуженной артистки РФ Алены Свиридовой очень хороший вкус, а вот певица Линда «стала заложником образа из 90-х».

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уверен, что певица Линда стала заложницей одного образа, а Каменских нужно срочно раздать свои заколки детям

ЛИНДА

По мнению Влада Кадони, российская певица Линда, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, стала заложницей своего образа. Звезда «Дома-2» до сих пор помнит песню «Я ворона», которая в 90-е имела огромный успех, однако на сегодняшний день эта композиция имеет абсолютно другой смысл.


«Нужно соответствовать времени, в котором живешь, даже если это очень трудно», - подметил Кадони.

АЛЕНА СВИРИДОВА

В свою очередь заслуженную артистку Российской Федерации Алену Свиридову Кадони похвалил и даже назвал ее молодой и очень яркой женщиной. Как считает Влад, певица отлично подобрала образ для красной дорожки фестиваля «Лайма. Юрмала. Рандеву».


«Голливудский блонд, прекрасная игра оттенков», - отметил ведущий «Дома-2».

ВЕРА БРЕЖНЕВА

Нужно сказать, что к образу Веры Брежневой для фестиваля «ЖАРА», который не так давно прошел в Баку, Кадони не стал придираться, однако подметил, что ему что-то не хватает.


«Лаконичный, простой крой и цвет. Ничего вычурного и вульгарного. Но и глазу не за что зацепиться», - заявил Кадони.

НАСТЯ КАМЕНСКИХ

Образ Насти Каменских для красной дорожки фестиваля «ЖАРА» Кадони тоже понравился. По мнению Влада, певица очень правильно выбрала наряд, который подчеркнул ее фигуру и скрыл чрезмерную сексуальности, пишет «СтарХит».


«Эдакая девушка-загадка. Единственный просчет – заколки. Раздать детям и забыть навсегда!» - посоветовал Кадони Насти Каменских.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:22

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