Новые соседи Федора Бондарчука просят его помочь закрыть шумный хостел





Несмотря на все уверения риэлторов в том, что двор дома, в котором расположились роскошные апартаменты Федора Бондарчука, является очень тихим, с закрытой частной парковкой и охраной, в последнее время здесь довольно шумно. По словам соседей режиссера по дому, кто-то открыл в нем недорогой хостел, в котором с недавних пор останавливаются довольно шумные компании иностранцев. Жильцы дома сначала были напуганы появлением на территории темнокожих людей, однако потом выяснили, в чем именно дело.«Превратили дом не понятно во что. Сейчас здесь кого только не встретишь. Оказалось, все эти люди живут в хостеле на втором этаже», - приводит издание «Собеседник» слова одной из жительниц дома. Теперь соседи рассчитывают на помощь именитого режиссера, полагая, что хостел, причиняющий жильцам массу неудобств, должен быть закрыт.