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Целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Целительница и экстрасенс Джуна приняла фамилию актрисы Эвелины Бледанс за мат. Об этом курьезном случае рассказал артист Станислав Садальский, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Станислав Садальский лично знаком практически со всеми представителями отечественной эстрады и очень любит делиться с подписчиками своего Instagram историями из жизни селебритиз, очевидцем которых он был. В новой публикации артист вспомнил о первой встрече актрисы Эвелины Бледанс и известной целительницы Джуны (Евгении Давиташвили).

По словам Садальского, когда он представил экстрасенсу свою спутницу, Джуна посчитала, что артист ругается матом. Писательница попросила заезду эстрады больше не употреблять при ней нецензурную лексику. Тогда участнице комик-труппы «Маски-шоу» пришлось самой вступиться за фамилию латышского происхождения и продемонстрировать целительнице паспорт. Таким образом Эвелина Бледанс сумела доказать Джуне, что она «порядочная» и не употребляет мат.

Садальский также дополнил пост о курьезном случае фото, сделанным в день знакомства актрисы с целительницей. На снимке знаменитости позируют в обнимку на фоне картин, написанных Джуной. Похоже на то, что Бледанс, Давиташвили и Садальский были запечатлены на фото сразу после произошедшей забавной истории, потому что все трио выглядит веселым и немного смущенным.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:10

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