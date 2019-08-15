Дорогое жилье назвали опасным для здоровья





Специалисты компании провели опрос, по итогам которого выяснилось, что более половины (54%) арендаторов были вынуждены отложить те или иные медицинские процедуры в связи с необходимостью оплатить аренду дома или квартиры. Кроме того, в исследовании приняли участие 500 врачей, каждый из которых отметил, что отдельные пациенты жаловались им на недоступные цены на рынке аренды жилой недвижимости.Сообщается, что чаще всего арендаторам приходится откладывать диспансеризацию (42%), многие из них также не обращаются за медицинской помощью во время болезни (38%), немало и таких, кто пренебрегает покупкой и приемом рецептурных медицинских препаратов (35%).По данным финансовых аналитиков, за последние 5 лет, средний размер арендной ставки на рынке недвижимости США вырос на 11%.