Дорогое жилье назвали опасным для здоровья
Высокую стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах назвали опасным для здоровья. Как показали результаты исследования, проведенного специалистами Enterprise Community Partners, высокая арендная ставка негативно отражается на состоянии здоровья американцев.
Специалисты компании провели опрос, по итогам которого выяснилось, что более половины (54%) арендаторов были вынуждены отложить те или иные медицинские процедуры в связи с необходимостью оплатить аренду дома или квартиры. Кроме того, в исследовании приняли участие 500 врачей, каждый из которых отметил, что отдельные пациенты жаловались им на недоступные цены на рынке аренды жилой недвижимости.
Сообщается, что чаще всего арендаторам приходится откладывать диспансеризацию (42%), многие из них также не обращаются за медицинской помощью во время болезни (38%), немало и таких, кто пренебрегает покупкой и приемом рецептурных медицинских препаратов (35%).
По данным финансовых аналитиков, за последние 5 лет, средний размер арендной ставки на рынке недвижимости США вырос на 11%.
Специалисты компании провели опрос, по итогам которого выяснилось, что более половины (54%) арендаторов были вынуждены отложить те или иные медицинские процедуры в связи с необходимостью оплатить аренду дома или квартиры. Кроме того, в исследовании приняли участие 500 врачей, каждый из которых отметил, что отдельные пациенты жаловались им на недоступные цены на рынке аренды жилой недвижимости.
Сообщается, что чаще всего арендаторам приходится откладывать диспансеризацию (42%), многие из них также не обращаются за медицинской помощью во время болезни (38%), немало и таких, кто пренебрегает покупкой и приемом рецептурных медицинских препаратов (35%).
По данным финансовых аналитиков, за последние 5 лет, средний размер арендной ставки на рынке недвижимости США вырос на 11%.