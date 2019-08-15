Звезда шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев госпитализирован после ДТП





30-летний Александр Гринев был одним из фаворитов Ольги Бузовой в реалити-шоу «Замуж за Бузову». Впрочем, до финала мужчина так и не дошел, ведь поющая телеведущая остановила свой выбор на другом.После окончания телешоу о Гриневе на время перестали говорить, однако считанные часы назад его имя вновь появилось в СМИ. Дело в том, что Александр попал в ДТП в Москве. Как выяснилось, героя проекта «Замуж за Бузову» экстренно доставили в одну из столичных больниц. Нужно сказать, что до сих пор не удалось узнать, где именно произошло ДТП. К слову, о состоянии Гринева также ничего не известно, сообщает «Рен.ТВ».Многие телезрители реалити-шоу «Замуж за Бузову» по-прежнему помнят вердикт, который вынес Гриневу эксперт после прохождения им детектора лжи. Специалисту, несмотря на явную симпатию Ольги к Александру, пришлось «спустить» певицу с небес, указав на то, что он не готов взять ее в жены. Тогда же полиграфолог и сообщил Бузовой, что Гринев пришел на телепроект вовсе не для того, чтобы завоевать ее сердце, а потому что нуждался в пиаре.