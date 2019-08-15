Лариса Гузеева поделилась рецептом "яблочной прелести"

Раннее Ларисе Гузеевой пришлось выслушивать критику за попкорн, купленный ею в кинотеатре. Фанаты телеведущей были уверены, что она придерживается строгой диеты, не нарушая ее. Однако новый пост, опубликованный актрисой на странице в Instagram, порадовал многих. На фотографии запечатлены кастрюли, доверху набитые очищенными и порезанными фруктами. В подписи звезда описала процесс приготовления варенья, которое она сама назвала "яблочной прелестью". Артистка поделилась, что раньше она придерживалась более трудоемкой технологии, однако результат получился ничуть не хуже.Публикация набрала более 56 000 положительных отметок подписчиков и 1 800 комментариев. Фолловеры также поделились с Ларисой Гузеевой своими рецептами закаток из различных фрукт и ягод.