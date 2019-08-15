Ученые рассказали об опасности шестичасового сна





В исследовании приняли участие около двух тысяч взрослых жителей Великобритании. Оказалось, что 44% добровольцев спит менее шести часов в день, и лишь у 17 % испытуемых получается спать рекомендуемых восемь. Профессор утверждает, что такой недосып может сказаться на здоровье. Те, кто спят 6 часов в сутки, на 60 % повышают риск сердечных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт. У людей с малым количества сна наблюдается гипертония и увеличенный уровень холестерина в крови.По словам медиков, лишь одна ночь плохого сна сказывается на весе человека, «сжигая «мышцы и увеличивая жировую прослойку, а также влияет на мозговую деятельность и память. Гринграс заявляет, что недосып может сказываться на потомстве. По его словам, недостаток сна наряду с курением, стрессом и некачественной едой, влияет на ДНК человека. Также он отметил, что крепкий сон можно обеспечить, если заниматься спортом и вести активный образ жизни. Около 85% испытуемых отметили, что спать они стали лучше после получения физических нагрузок.